Un tuffo nella bellezza toscana. Alla scoperta delle ville storiche. E delle strategie di salvaguardia

Appuntamento in tv stasera con "La Pisaniana", la trasmissione coprodotta dalla tv regionale 50 Canale e dal "Circolo Culturale Filippo Mazzei". Per tutta la puntata l’attenzione sarà sulle dimore storiche dell’Adsi (Associazione dimore storiche italiane), un patrimonio ricco di storia e bellezza e che vede, da dieci anni, il sodalizio di Area Vasta Da Pontremoli a Piombino fino a Pistoia, con tappe a Firenze. Ad aprire la serata alle 21.15, sul canale 18 del Digitale Terrestre, con la giornalista Carlotta Romualdi, ci sarà Antonio Becherucci, il proprietario di Palazzo Ximenes Panciatichi, dimora che ospiterà la trasmissione nel suo sontuoso parco di Borgo Pinti. Un luogo carico di storia, dove soggiornò Napoleone nel 1796. La serata prosegue con video dell’Adsi e interventi di personalità come Tomaso Marzotto Caotorta, presidente di Adsi Toscana, Gaddo della Gherardesca, past president nazionale di Adsi, in collegamento da Castagneto Carducci, e Clotilde Corsini, vicepresidente di Adsi Toscana e responsabile eventi. Stasera verrà lanciata la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, che si terrà domenica 26 maggio. Un’occasione unica per visitare gratuitamente centinaia di monumenti, castelli, rocche e ville in Toscana e in Italia, (Adsi.it). Da anni i proprietari di questi beni privati, ma di fatto pubblici, nel loro ruolo di "custodi" di beni vincolati, anche attraverso "La Pisaniana", che li mette vis-a-vis con le istituzioni e la politica, fanno presenti le loro difficoltà nel tramandare immobili prestigiosi o interi borghi, impegnativi economicamente anche per famiglie dai cognomi altisonanti. Pistoia, con le sue aziende partner di questo progetto, nella Pisaniana vede una serie di aziende di eccellenza del restauro e nella progettazione. Anche stasera ci saranno interlocutori preparati, rappresentanti politici, i candidati alle elezioni europee e amministrative dell’8 e 9 giugno: Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia per la Regione Toscana e candidato in Europa per FdI, Cristina Bibolotti, assessore provinciale di Pisa e candidata alle Europee con Siamo Europei, Massimiliano Baldini, da Viareggio, consigliere regionale della Lega per Salvini Premier e Simone Giglioli, candidato PD per il secondo mandato di sindaco a San Miniato. Risponderanno anche agli ospiti collegati: rappresentanti delle migliori associazioni e aziende nel settore del recupero degli immobili storici come Alberto Rui, presidente nazionale di Confrestauro; Stefano Frangerini di Frangerini impresa Srl di Livorno e vicepresidente nazionale di Ance; Simone Gualandi, presidente nazionale di Cna giovani imprenditori e titolare di Eco Progetti srl di Pistoia; Francesco Mati, Titolare del Gruppo Mati 1909 di Pistoia ed Enrico Dami, Ad di Solectro di Pistoia. Infine: nella sua rubrica "Cambio di Stagione", Teresa Sichetti sarà sulle mura di Lucca: con Francesca Bettaccini parlerà dei pavoni nei parchi. E poi il piatto speciale de "La Pisaniana": tradizione fiorentina dal ristorante la Carbonata, in Borgo dei Pinti, con Antonio Porrati.