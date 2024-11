Un talento al pianoforte. Concerto di Cicala

"Timbri del XX secolo": è tutto dedicato al Novecento pianistico il venerdì musicale degli Amici dell’Opera. Stasera, nell’Aula Magna del Seminario (ore 21.30, ingresso da via Bindi con parcheggio), un giovane e talentuoso pianista, Antonio Cicala, aprirà l’impegnativo programma con la trascrizione pianistica di Ferruccio Busoni della celebre Ciaccona in re minore BWV 1004 di Bach. A seguire, i Valses nobles et sentimentales di Maurice Ravel, otto valzer composti nel 1911 ispirati al modello di Schubert e alla tradizione viennese rivisitata secondo il gusto parigino, e infine la temibile Sonata in La maggiore n. 6 op. 82 di Sergei Prokofiev, scritta dieci anni dopo il ritorno del compositore in Unione Sovietica e prima di un trittico denominato "Sonate di guerra". Ingresso libero a offerta. Info: 335.54396579.

C.C.