Un pomeriggio in musica con la "Borgognoni". I classici e la lirica nella chiesa di San Bartolomeo

Il Quintetto Amena, storica formazione della filarmonica Borgognoni, chiude l’anno musicale con il consueto concerto di Santo Stefano che si terrà appunto giovedì 26 dicembre alle 16 nella chiesa di San Bartolomeo in Pantano, a Pistoia. Un concerto inedito, dedicato in buona parte a Giacomo Puccini, in un anno, il 2024, che ha segnato una lunga serie di celebrazioni per il centenario della scomparsa. Sono infatti in programma noti brani lirici del grande maestro, nella versione strumentale appositamente trascritta dal gruppo. E le sorprese non finiscono qui. Quest’anno il tradizionale concerto di clarinetti (composto da Andrea Mazzei, Nicla Pagliai, Elena Corsini e Alberto Rossi) esplora nuovi territori timbrici con la partecipazione di un saxofonista (Filippo Brilli) e di un percussionista (Enrico Guastini al vibrafono).

Con questa peculiare formazione sarà eseguito per la prima volta un brano originale, composto espressamente per questa occasione, in prima esecuzione assoluta. Completano il programma brani dell’Ottocento mitteleuropeo (Johann Strauss) e momenti musicali tratti da colonne sonore celebri della seconda metà del ‘900 (D. Šhostakóvic, E. Bernstein, J.Williams). Un programma per tutti i gusti, come da sempre è nelle intenzioni di questi musicisti, capaci di rivolgersi ai pubblici più eterogenei, stuzzicandone la curiosità con l’originalità degli arrangiamenti proposti. L’iniziativa è promossa dal Comune di Pistoia (Assessorato alla Cultura) e dall’Associazione Filarmonica Pietro Borgognoni. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

l.m.