Un open day sulla dermatite atopica

Dermatite atopica. Un open day sabato prossimo negli ambulatori dell’ospedale San Jacopo dalle 8 alle 12. All’iniziativa denominata "Dalla parte della tua Pelle" e realizzata dalla Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse ha aderito anche la struttura diretta dalla dottoressa Franca Taviti che riunisce le Dermatologie di Pistoia e Prato on c consulenze gratuite e percorsi: quest’anno, per la prima volta, l’Open Day è rivolto anche agli adolescenti dai 12 anni.

La prenotazione è obbligatoria sul sito web https://www.sidemast.org/dalla-parte-della-tua-pelle-2025: attraverso questo link le persone interessate potranno ricevere informazioni utili e potranno prenotarsi. "La Dermatite Atopica, come -spiega la dottoressa Alessia Gori, afferente alla struttura dermatologica diretta dalla dottoressa Taviti - seppur con caratteristiche cliniche spesso meno eclatanti rispetto ad altre malattie dermatologiche (per esempio la psoriasi), comporta un impatto più significativo sulla qualità di vita, soprattutto a causa del suo sintomo principale: il prurito". "Quest’ultimo, che ha carattere cronico - recidivante, rappresenta per i pazienti un ostacolo insormontabile per una qualità di vita adeguata, sia sotto il profilo sociale che di relazionale, con un danno economico che coinvolge anche l’attività lavorativa – aggiung – . Oggi, grazie all’esistenza di nuove possibilità terapeutiche innovative, impensabili fino a 10 anni fa, possiamo trattare la malattia cutanea e tenere sotto controllo il prurito" (foto d’archivio)..