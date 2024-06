Un nuovo mezzo alla Croce Verde. I ringraziamenti

Inaugurazione di un nuovo mezzo per La Croce Verde di Prunetta. La presentazione alla cittadinanza avverrà sabato 1° giugno alle 15:30 nei locali della Proloco di Prunetta, alla presenza delle autorità civili e religiose, sono previste le partecipazioni del sindaco e vicesindaco di San Marcello Piteglio, della presidente della Croce Verde di Pistoia e di un rappresentante della Fondazione Caripit. Con l’acquisto del Peugeot Rifter, che è stato possibile grazie al generoso contributo della Fondazione Caripit e della Sezione Croce Verde di Prunetta, la dotazione in forza alla sezione con il nuovo mezzo, a disposizione per il trasporto di disabili e non, che va a sostituire il vecchio Doblò, ormai di vecchia concezione e con diversi anni e chilometri, rimane di 2 Panda e un’autoambulanza. La sezione di Prunetta copre un territorio vasto, che da confine con il Comune di Pistoia arriva a quello di Pescia coprendo tutta la Val di Forfora.

"Il ringraziamento – scrivono dalla sezione del prestigioso sodalizio - per la nuova acquisizione va, oltre ai suddetti, anche a tutti i volontari e soci della sezione di Prunetta e dei paesi limitrofi. L’automezzo è dotato dei più recenti sistemi di sicurezza e di tutto ciò che consente di svolgere al meglio il servizio a favore di coloro che lo richiederanno. Presente fin dall’oramai lontano 1980, la Sezione della Croce Verde di Prunetta, con questo mezzo conta di poter migliorare il proprio operato nel segno della continuità ma anche del rinnovamento. La popolazione tutta è invitata all’inaugurazione alla quale seguirà un rinfresco per tutti coloro che con noi vorranno celebrare l’evento".

Andrea Nannini