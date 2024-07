Un ’Luglio’ nel segno di Marino. Bentornati al Museo con Discover

In copertina, un disegno che porta la firma di Marino. Perché quest’anno simbolo del Luglio Pistoiese è proprio la notizia di una parziale riapertura del Museo di Corso Fedi per poter tornare a rivedere una piccola, ma significativa selezione delle opere del maestro, in una sorta di ‘bentornati al museo’ che la città aspettava da tempo. Si apre così il numero di luglio di Discover Pistoia, l’urban magazine edito dalla Giorgio Tesi e in regalo sabato 6 luglio a chi si recherà nelle edicole per acquistare una copia de La Nazione di Pistoia, come da consolidata tradizione. Un numero più ricco che mai essendo da sempre questo mese quello legato al maggior fermento cittadino. Una carrellata dei contenuti: dal cartellone comunale battezzato Estate in città alle attività di Fondazione Pistoia Musei, dei Musei Civici e dei Teatri di Pistoia, passando poi per le rubriche come quella a cura del Giardino Zoologico di Pistoia, di Emiliano Nappini con "Pistoia com’era", di Coldiretti-Campagna Amica, dall’associazione Voglia di vivere e dalla Fondazione Un Raggio di Luce. Spazio poi a un contesto particolarmente attivo in estate, Villa Stonorov, e al festival Adventure Outdoor che alla fine del mese animerà di attività ed esperienze davvero suggestive la Foresta del Teso. C’è ovviamente anche la Valdinievole a raccontarsi con le sue iniziative, "E lucevan le stelle" a Lamporecchio, i Venerdì d’autore in biblioteca a Montecatini, la mostra tributo "Giallo Incanto-Tour 1960" a Gastone Nencini a Larciano, gli eventi di luglio ai Musei Civici di Monsummano, e la Montagna con l’Oasy Contemporary Art al Dynamo Camp che riprende la sua attività espositiva. E infine il basket, con un affresco della nuova vita dell’Estra Pistoia Basket 2000. Tanti motivi per recarsi in edicola questo sabato e assicurarsi ciascuno la propria copia di Discover.

l.m.