"Un grande appello alle istituzioni e alle aziende: sosteneteci"

Il nuovo presidente del Gs Dino Diddi è Franco Vettori, mentre il presidente uscente, Maurizio Mangoni è il nuovo segretario. Mangoni si è dimesso, ma precisa: "Le dimissioni da presidente non sono assolutamente frutto di divergenze con la società, infatti ho dato la disponibilità a svolgere un altro ruolo. La svolta che ha subito in questi ultimi mesi la mia attività professionale mi impedisce, per la riduzione di tempo libero, di svolgere correttamente un ruolo che in futuro richiederà ancora più impegno". Il neo presidente Vettori rileva: "A nome della società ringrazio Maurizio Mangoni per il positivo lavoro svolto come presidente, tenuto conto degli importati risultati ottenuti e anche per il contributo che potrà dare per le prossime edizioni della Coppa Diddi. Ho dato disponibilità perchè il Gs Dino Diddi sta vivendo una fase di cambiamento, che richiederà ulteriori sforzi organizzativi ed economici, a partire dal fatto che la nostra corsa, una delle prime due a livello nazionale, alla 77esima edizione, dovrà subire una variazione di percorso per la concomitanza di un altro evento ciclistico nella nostra provincia a carattere professionistico. "Per non dire degli aspetti legati alla nuova legge sullo sport, in particolare quelli fiscali e di sicurezza, che stanno preoccupando non solo noi, ma l’intero movimento ciclistico, specie quello giovanile e dilettantistico, a rischio concreto di riduzione di appuntamenti agonistici e del numero di praticanti. Per questo rivolgiamo un grande appello alle istituzioni e alle aziende affinché continuino a sostenerci con i loro fondamentali contributi. Esprimo un sentito ringraziamento ai soci che mi hanno eletto unanimemente e l’augurio di buon lavoro al nuovo direttivo. Sicuramente – conclude Vettori – ce la metteremo tutta per fare in modo che anche l’edizione 2025 della Coppa Diddi rappresenti quel grande evento per il ciclismo giovanile italiano e straniero che è stato anche nelle edizioni precedenti". Nel nuovo direttivo Claudio Taffini e Antonio Gigliotti sono vicepresidenti, Rodolfo Natali tesoriere e il presidente uscente Mangoni segretario. Il consiglio direttivo rimarrà in carica per il quadriennio 2025-2028.

Piera Salvi