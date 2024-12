Un decoratore e stuccatore. E un agente di commercio

Azienda settore edile cerca due figure per mansione di decoratore/trice e/o stuccatore/trice per lavori inerenti le rifiniture e decorazioni in gesso e la relativa imbiancatura; si richiede utilizzo di pennelli, spatole, spugne e rulli. E’ richiesta inoltre la conoscenza della lingua italiana: L’azienda offre rapporto di lavoro tempo indeterminato full time. Per potersi candidare è necessario registrarsi al portale online www.lavoro.regione.toscana.it. Infine, si ricerca agente di commercio nella zona zona Prato – Firenze. Viene richiesta una buona conoscenza del territorio, patente B e la disponibilità ad operare con partita IVA. Per informazioni e per candidature contattattare Alessandro Chiaramonti al numero telefonico 335 361022, oppure all’indirizzo di posta alettronica [email protected]