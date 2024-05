Un confronto aperto sui disturbi alimentari

Giornata per la salute al Polo Puccini Gatteschi, quella di domani, sabato 4 maggio alle 15. Sarà qui infatti che si terrà l’incontro dal titolo "Generazioni e professionalità a confronto sui disturbi alimentari". Ospite sarà il gruppo Scout del Noviziato San Giorgio 1 che illustrerà i risultati della propria inchiesta sui disturbi alimentari. A integrazione e completamento di questa importante tematica interverranno rappresentanti dell’associazione Frida-Formazione Ricerca Integrazione Disturbi dell’Alimentazione che porteranno al Polo alcune testimonianze sul tema e il dottor Sergio Teglia, psicologo e psicoterapeuta impegnato nell’intervento "Non solo cibo-Anche a tavola si educa". A conclusione si esibiranno le cantanti pistoiesi Carlotta Corsini, Elvira D’Afiero, Stefania Russo e merenda salutare per tutti. L’ingresso è libero, è gradita la prenotazione (366.9912228 oppure [email protected]).