Un cavallo per i giovani in nome di Giak

Un cavallo per giovani talenti che si avvicinano alle discipline equestri, sarà donato dall’associazione "Giak il Nuotatore Volante" al Club Ippico Bavigliano, in occasione del Primo Memorial Equitazione Giacomo Di Napoli che si svolgerà domenica prossima, 30 aprile. L’evento è in ricordo di Giacomo, morto a vent’anni l’11 luglio 2022, durante l’allenamento in aliante mentre era in procinto di partecipare ai Campionati Mondiali in Francia. A partire dalle ore 14,30 ci saranno gare ed esibizioni di discipline equestri. In programma anche il percorso di ippoterapia per cinque ragazzi disabili e il concorso di salto ostacoli, nel quale Giacomo si era cimentato per diversi anni proprio al club ippico Bavigliano. Al termine, l’esibizione coreografata della squadra di volteggio, del Centro ippico Unicorno, che farà un programma dedicato al giovanissimo talento con il tema del volo. Oltre alle diverse autorità locali saranno presenti il presidente regionale della Federazione italiana sport equestri (Fise) Stefano Serni e il campione di salto ostacoli Emilio Frediani Bicocchi. L’associazione non profit "Giak il Nuotatore Volante", di cui è presidente la mamma Cristina, ha il fine di continuare a trasmettere i valori e le passioni di Giacomo, con progetti di utilità sociale nelle varie attività che il giovane aveva intrapreso.

D.G.