Uffizi diffusi a Pistoia. L’annuncio di Schmidt: "Faremo una mostra per Tommaso Puccini"

Una mostra a Pistoia dedicata al pistoiese Tommaso Puccini, che fu direttore – a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento – delle Gallerie fiorentine, sovrintendente alla Belle Arti, direttore dell’Accademia di belle arti di Firenze, nonché profondo conoscitore della storia dell’arte. È l’omaggio che la Galleria degli Uffizi si appresta a fare alla città natale di Tommaso Puccini (1749-1811), nell’ambito del progetto Uffizi diffusi. Lo ha annunciato ieri il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt, intervenendo a Pistoia alla presentazione del libro "Archivi di Pietra – Appunti, documenti e immagini dei cimiteri urbani. Il caso di Pistoia", che si è svolta all’interno del Pantheon degli uomini illustri di piazza San Francesco. "Abbiamo avuto una ottima conversazione con il sindaco – ha spiegato il direttore Schmidt – per portare avanti questo progetto anche per Pistoia, dopo che abbiamo realizzato su tutto il territorio toscano oramai quasi una cinquantina di progetti simili, che continuiamo anche in bassa stagione".

"Per quanto riguarda Pistoia – ha aggiunto – abbiamo ipotizzato una mostra dedicata all’unico direttore pistoiese che gli Uffizi hanno mai avuto, Tommaso Puccini, che tra l’altro fu anche un grande difensore del patrimonio artistico italiano, perché quando arrivò l’armata francese fu lui ad organizzare il trasferimento della maggior parte dei massimi capolavori degli Uffizi a Palermo. Poi, successivamente, quando la situazione fu di nuovo tranquilla, organizzò anche il ritorno indietro delle stesse opere. Questa è forse l’azione per la quale Tommaso Puccini è oggi più noto – ha evidenziato Schmidt – ed è importante ricordare questi personaggi eroici del passato, che sono esempi anche per il presente e per il futuro. Puccini – ha aggiunto il direttore della Galleria degli Uffizi – era anche molto interessato all’arte contemporanea del suo tempo, quindi del Neoclassicismo. E inoltre con ogni probabilità è stato l’unico direttore degli Uffizi non fiorentino, prima di me".

Al momento non si è parlato di una sede e neppure di una data di inaugurazione della mostra. "Adesso siamo nella fase progettuale – ha precisato Schmidt – data, opere e sede della mostra verranno annunciate in seguito". "Abbiamo trovato degli spunti che legano Pistoia e gli Uffizi – ha sottolineato il sindaco Alessandro Tomasi, parlando del progetto – che potranno essere sviluppati portando anche qui delle opere".

Di Schmidt si parla in questi giorni anche come possibile candidato del centrodestra a sindaco di Firenze, ma a chi gli ha chiesto conferme in tal senso, il direttore degli Uffizi ha risposto: "Su questo ho già detto a tutti che non è assolutamente il momento di pronunciarmi", ribadendo che non intendeva confermare ma neppure smentire un’eventuale sua candidatura. Un po’ come il sindaco Alessandro Tomasi in merito alle voci che si rincorrono ormai da mesi sul suo possibile ruolo alla guida di coalizione di centrodestra alle prossime elezioni regionali.

