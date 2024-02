Tutto pronto per la sfida. Domani si comincia. Chi scende in campo

PISTOIA

Si entra nel vivo della competizione più attesa dell’anno, il Campionato di giornalismo promosso dal quotidiano La Nazione per il progetto Crinisti in classe. Quest’anno a partecipare alla competizione saranno 14 classi scelte nelle scuole della provincia di Pistoia e in particolare, per la città capoluogo parteciperanno i ragazzi di 5 classi dell’istituto comprensivo Anna Frank, gli studenti dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci e il plesso delle suore Mantellate.

Per la piana pistoiese parteciperanno invece l’istituto comprensivo di Montale Giulio Cesare Melani i ragazzi dell’istituto comprensivo Fermi di Casalguidi e gli alunni dell’istituto Nannini di Quarrata mentre per la Valdinievole quest’anno parteciperanno gli studenti del Berni di Lamporecchio e i ragazzi del laboratorio di giornalismo del plesso Libero Andreotti di Pescia. I giovani cronisti in erba si sfideranno a colpi d’inchiostro su temi d’attualità promossi anche dai vari sponsor come quelli sui temi ambientali, sull’importanza dell’acqua e sul rischio alluvioni, sul diritto alla casa e sull’energia.

La scelta del tema per ciascuna classe è ovviamente libera e a discrezione della scuola, ma chi segue una delle proposte degli sponsor regionali concorre anche all’assegnazione di premi speciali messi a disposizione dagli stessi sponsor. Intanto stanno già arrivando alla redazione di Pistoia del nostro quotidiano i primi lavori accompagnati dalle prime foto che parteciperanno al campionato.

Temi importanti quelli scelti, tra scienza, storia e sociologia, dalle scuole che sono state chiamate e uscire per inaugurare il campionato.

I primi a sfidarsi saranno i ragazzi della classe 3 D dell’istituto Frank di Pistoia seguiti dalla professoressa Sara Lenzi e i giovani studenti della classe terza Am dell’istituto Fermi di Casalguidi seguiti dalla professoressa Valentina Giagnoni i cui lavori saranno pubblicati domani

Arianna Fisicaro