"Trofeo enduro annullato per colpa degli uffici"

"Ringraziamo l’Amministrazione per la disponibilità dimostrata: il dialogo non si è mai interrotto. Ci siamo però trovati a dover annullare tutto in quanto a tre giorni dall’evento non eravamo in possesso delle autorizzazioni necessarie, pur avendo fornito agli uffici comunali tutta la documentazione". Questa la versione del Motoclub Valdibure, in merito all’annullamento della prima sfida del "Trofeo Enduro KTM 2023" che avrebbe dovuto prendere il via proprio ieri, portando centinaia di enduristi di tutta Italia (e non solo) a sfidarsi lungo un tracciato di 80 km fra Piana, Montagna e zone collinari. E adesso a parlare è il presidente Simone Paggetti, dopo le opportune valutazioni: "Non è stata una decisione condivisa: non abbiamo avuto altra scelta che rinviare la competizione perché non è stato possibile portare a termine l’iter organizzativo – il commento dei vertici del Motoclub –. Avevamo comunque fornito agli uffici tecnici tutti i documenti che ci erano stati richiesti, incluse le autorizzazioni dei proprietari dei terreni privati sui quali sarebbero transitati i concorrenti. Tanto più che lo scorso 1 maggio a Pistoia fu organizzata una prova del campionato regionale di enduro, svoltasi senza alcun problema". La tappa pistoiese sul sito ufficiale di KTM Italia risulta "annullata e rinviata a data da destinarsi", a riprova della volontà delle parti di provare a ri-calendarizzare l’evento nei prossimi mesi. Per gli sportivi, ma anche per i commercianti. "Comprendiamo e condividiamo le rimostranze degli albergatori e dei gestori delle strutture ricettive del territorio, che avevano registrato il tutto esaurito per lo scorso fine settimana – conclude la dirigenza del club – e confidiamo di poter contribuire a riparare i danni subiti, se ci sarà concesso di effettuare la manifestazione in altra data".