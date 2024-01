Torna ’Pistoia Magic’. Lo show che incanta grandi e piccoli alla decima edizione

Dieci anni che la magia si compie e che la rassegna cresce, macinando ospitate eccellenti e date sold out. Torna l’appuntamento per tutte le età che celebra il fascino dell’illusione e della prestidigitazione, "Pistoia magic", cullato e ideato dal pistoiese Francesco Micheloni. Le date sono il 2, 3 e 4 febbraio, le replice quattro in tutto (venerdì 2 e sabato 3 alle 21.15; domenica 4 e anche sabato 3 alle 16.30) la location il Piccolo Teatro Mauro Bolognini; il format è quello ormai consolidato nel tempo: non un susseguirsi di semplici esibizioni di magia, ma un vero e proprio spettacolo che segue una sua trama e che a partire da quella crea una storia di magia. Lo spunto di quest’anno si incardina attorno all’importanza della magia nelle nostre vite, con l’invito a mantenere e custodire come prezioso e vitale uno spazio nel quale si possa tornare un po’ bambini. Ogni esibizione in ciascuna delle quattro repliche sarà introdotta da un elemento che farà riferimento alle passate edizioni di "Pistoia magic" e che in particolare si riferisce a ciò che muove l’arte: l’ispirazione, tutto ciò che innesca quel meccanismo che consente di realizzare un sogno. Insomma, una sorta di ritorno alle origini del "Pistoia magic" stesso.

Assieme allo ‘zoccolo duro’ degli ospiti - lo stesso Francesco Micheloni, Tiziano Cellai e Il Mago Leo - ci saranno il neo-eletto campione italiano di magia Sergio Starman, vero fuori classe dell’ambiente, e Filiberto Selvi, tra gli artisti più brillanti del panorama italiano che sta girando il mondo con le sue abilità di illusionista. I biglietti sono in vendita (e già ne sono andati via circa 700) nei circuiti fisici e virtuali di Ticketone ai prezzi di 15 (under 12) e 18 euro (adulti) più diritti di prevendita. Confermata per il terzo anno consecutivo la formula della ‘Vip Experience’: acquistandola al prezzo di 27 euro (più prevendita) si ha diritto ad accedere al dietro le quinte del "Pistoia magic", incontrando gli artisti, potendo loro rivolgere domande e beneficiare di contenuti esclusivi a cura di Simone Venturi (a disposizione anche a un piccolo buffet; info su www.pistoiamagic.com o al 329.7911077). Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione pistoiese One Love impegnata in attività di supporto alle popolazioni africane. "Dieci anni che riusciamo a portare una proposta nata in fondo dall’idea di un ragazzino che aveva un sogno – commenta Micheloni parlando di sé –. Guardare cosa siamo riusciti a fare grazie al contributo di molti mi rende orgoglioso e mi spinge a voler crederci ancora di più. Il pubblico c’è e ci sostiene con la sua partecipazione, a dimostrazione che c’è bisogno di momenti così".