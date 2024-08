Torna il Memorial Vasco Santi

Dopo il buon riscontro di pubblico e di partecipazione dello scorso anno, oggi torna lo special event del mondo equestre "Memorial Vasco Santi" che giunge alla sua seconda edizione e che avrà il quartier generale in via Fornace di San Giorgio a Ponte alle Tavole, presso la sede del rione del Grifone in mezzo a quei colori biancorossi che hanno voluto dire tutto, ed anche di più, per lo stesso Vasco scomparso nel luglio del 2023 alla veneranda età di 96 anni. Dalle 8.30, pertanto, si partirà con i controlli di rito e alle 9 la prima prova con l’evento dimostrativo della Giostra all’Anello che vedrà la partecipazione di cavalieri e amazzoni, non solo dei quattro rioni della Giostra dell’Orso di Pistoia che, nel tempo, ha visto fra i protagonisti lo stesso Vasco Santi e l’intera famiglia con il figlio Federigo, Speron d’Oro fra gli altri nel 2016, ed il nipote Rocco Betti da anni anche nel giro del Palio di Siena anche se, finora, non ha mai gareggiato ufficialmente in piazza del Campo. Una manifestazione che, lo scorso anno, vide il successo di Aurelio Nencini (ora cavaliere del Drago per la Giostra) su Esthebir. Per questa edizione due novità: la prima è che la gara sarà aperta a tutti, non solo ai pistoiesi, e poi dopo le due prove del mattino con l’Anello ce ne sarà una terza al pomeriggio che si correrà con la lancia della Giostra dell’Orso, in omaggio allo stesso Santi, su un percorso nella pista di casa Grifone.

S.M.