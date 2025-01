Terza categoria. Via al girone di ritorno

Tutto pronto per la sedicesima giornata del campionato di Terza categoria, la prima del girone di ritorno: si parte domani, per terminare con l’unico posticipo della domenica rappresentato da Montale Pol.90 Antares–Olmi (alle 14.30). La capolista San Felice giocherà alle 16.30 del sabato e sarà impegnata nel match di cartello contro il Bottegone quarta forza del girone. Occhio al Sarripoli (secondo a quota 34) sul campo dello Sporting Casini (alle 15). Il Ramini, terzo a 33 punti, vuole il colpo in trasferta contro la Ligacutiglianese nella partita che inizierà alle 14:30. Alla medesima ora inizieranno anche Cerbaia–Capostrada Belvedere, Hitachi–Prato Nord, Sporting Lazzeretto–San Piero e Valenzatico–Olimpia Pistoiese. Chiusura con le valdinievoline impegnate nel girone B di Lucca, sempre domani alle 14.30: Vorno–Real Borgo Pittini, Traversagna–Veneri e Spianate–Bioacqua.