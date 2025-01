Temperature di nuovo in calo da sabato

Quello in corso non è un momento facile per la neve sulla montagna pistoiese ma presto la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Ad Abetone da un paio di giorni, infatti, la neve si è trasformata in pioggia a causa del repentino aumento delle temperature. Un brusco risveglio dal "sogno" climatico delle vacanze natalizie, passate con un buon innevamento delle piste (ma anche del paesaggio), tempo stabile e temperature di poco sopra alla media. Il nuovo anno, però, ha portato un cambio di registro piuttosto marcato, con pioggia fino alle vette.

E nei prossimi giorni? Le temperature rimarranno sopra la media del periodo per questa settimana, con tempo uggioso e pioggia anche sopra i 1600 metri di quota. Qualche fiocco potrebbe vedersi temporaneamente sulle vette ma in un contesto, comunque, umido e con temperature sempre più inclini alla pioggia che alle neve vera e propria. Il trend di cieli grigi e pioggia, più tipico di novembre che di gennaio, andrà avanti almeno fino al weekend quando è atteso un cambio radicale del tempo.

Da nord-est, infatti, sono attese correnti secche e fredde che porteranno la colonnina di mercurio sensibilmente sotto le zero anche sui 1000 metri di quota. La fase fredda dovrebbe iniziare sabato e durare per buona parte della prossima settimana. Attenzione però: l’aria sarà si gelida ma senza precipitazioni di rilievo. Nella peggiore delle ipotesi sarà comunque un ottimo momento per attivare i cannoni spara-neve ed imbiancare artificialmente le piste.

Francesco Storai