Teatro sociale, danza e musica. Tutto quello che fa inclusione

L’associazione Gianluca Melani, grazie al sostegno della Fondazione Caript, si riconferma promotrice di progetti di inclusione sociale. "Inclusivamente", progetto appena concluso, ha alternato teatro sociale, danza, musica e laboratori al divertimento in palestra, gite, cene e concerti. "Il teatro, iniziato lo scorso anno – spiegano dall’associazione –, è l’attività che ci ha impegnato di più, perché il percorso intrapreso ci porterà a mettere in scena un vero spettacolo. Vista la complessità del lavoro, per il numero dei ragazzi coinvolti e per le varie patologie, la data del debutto è da definire. Stimolante è la parola giusta per questa attività che, grazie a Massimo Bonechi e Chiara Ciofini, pazienti e disponibili, ma attenti e professionali, è diventata la nostra scommessa da vincere. Per la danza, le maestre della Scuola di danza Isabella di Quarrata, con empatia e solarità, trasmettono a ogni incontro l’energia e il piacere che i ragazzi percepiscono bene. Ernesto Biagi è il maestro di musica, calmo, gentile e al contempo molto professionale nel proporre sia gli esercizi che hanno portato a usare il corpo come strumento musicale, che il rilassamento zen, con sottofondo dei vari strumenti, che produce grande giovamento e tranquillità ai ragazzi, a fine lezione coinvolti nel racconto delle sensazioni provate". L’associazione evidenzia anche l’attività, due volte a settimana, nella palestra Capitini, con cinque operatori specializzati, coadiuvati da alcuni volontari, che propongono attività fisica non riabilitativa. "Per questo – affermano dalla Gianluca Melani – diciamo grazie anche alla società Pallacanestro Agliana che ci permette di usufruire gratuitamente dello spazio necessario e ci dimostra amicizia e collaborazione". Tra le uscite di quest’anno spicca il concerto di Ligabue al Mandela Forum di Firenze, dove il gruppo ha avuto la possibilità di scatenare emozioni, voglia di ballare e cantare tutti insieme. La gita di fine anno è stata in Versilia. L’associazione ringrazia il Comune che quest’anno ha messo a disposizione una sede spaziosa e senza barriere, la "Casa delle associazioni".

"L’attività è intensa, nonostante la penuria di volontari – spiegano ancora dall’associazione –. Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Caript che dal 2016 cofinanzia i nostri progetti. Per noi è motivo di orgoglio avere al nostro fianco un Ente così importante per il territorio pistoiese che costantemente supporta i nostri progetti e il nostro impegno". Il nuovo progetto finanziato dalla Fondazione per il prossimo anno si chiamerà "Diversamente unici" con la novità dei corsi di ceramica con l’associazione Artemisia e attività nella natura, all’aria aperta con piccoli gruppi.

Piera Salvi