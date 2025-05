Sull’elicottero in onore di Giak. Voli panoramici per solidarietà

Domenica 25 maggio, allo stadio Germano Bellucci, si svolgerà la manifestazione "Agliana in volo", in beneficenza per l’associazione Giak Nuotatore Volante, impegnata in attività solidaristiche e di utilità sociale per trasmettere i valori di Giacomo Di Napoli, campione di volo prematuramente scomparso. Dalle 10.30 in poi sarà possibile fare voli panoramici su Agliana in elicottero. L’attività di volo sarà svolta dalla società Helipratello a cura di Ariane. Potranno essere accolti a bordo dell’elicottero gruppi di cinque o sei persone per ogni sorvolo. Per i bambini fino a due anni il volo sarà gratuito. L’ingresso allo stadio sarà da via Giovannella. L’iniziativa è stata promossa da Camillo Saracinelli (nella foto piccola), consigliere comunale aglianese, nonché pilota di elicottero con lunghissima esperienza, ma non sarà lui a condurre il velivolo. "Domenica il pilota sarà un mio collega al quale ho passato il testimone – fa sapere Saracinelli che tiene a evidenziare –: una parte del ricavato di questa giornata sarà devoluto all’associazione Giak Nuotatore Volante". L’evento è patrocinato dal Comune di Agliana ed è realizzato grazie alla collaborazione tra associazione sportiva I Pinguini di Quarrata, associazione Giak Nuotatore Volante di Agliana, Ferrari club Agliana e 183° Reggimento Paracadutisti Nembo di Pistoia. Lo stadio Bellucci per tutta la giornata si presenterà in una veste insolita. La pista di atletica sarà per un giorno pista di decollo e atterraggio dell’elicottero, ci sarà lo stand del 183° Reggimento Paracadutisti Nembo, nel pomeriggio (dalle 16.30 alle 17) due aerei dell’associazione I Pinguini sorvoleranno lo stadio con fumogeni tricolori. Saranno presenti punti di ristoro.

Piera Salvi