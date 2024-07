Sul Parterre con il trio Movi&Menti

Metti non una notte, ma "una nota d’estate" e aggiungi condivisione, compagnia e aria aperta, in uno spazio cittadino assai vivace, specialmente d’estate. Proseguono le iniziative a marchio Filarmonica Borgognoni tra Parterre di piazza San Francesco e Pantheon degli Uomini Illustri, prossima delle quali si svolgerà domani, mercoledì 24 luglio, dalle ore 21. Protagonista del Parterre sarà il trio Movi&Menti che presenterà un percorso musicale attraverso la musica da film. Titolo della serata "Once upon a timing (tutto può cambiare)", a ripercorrere quella ‘musica da sottofondo’ che accompagna e ha accompagnato i momenti della nostra vita attraverso il cinema. Il trio si compone di Rebecca Scorcelletti (voce), Sergio Montaleni alla chitarra e, figura assai nota in tema di colonne sonore (legato in particolare alle pellicole di Leonardo Pieraccioni), Gianluca Sibaldi (tastiere, electronics). L’iniziativa è realizzata con i contributi di Vannucci Piante, Fondazione Caript, Far.Com, UniCoop Firenze sezione soci di Pistoia, Avis Pistoia, Mutua Alta Toscana, Confetteria Bruno Corsini e Misericordia di Pistoia; in collaborazione con il Servizio Cultura e Tradizioni del Comune di Pistoia. Ingresso libero fino a esaurimento posti.