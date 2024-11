Successo per l’open day al Martini. Tanti i laboratori per gli studenti

MONTECATINI

Successo del primo Open Day organizzato sabato scorso all’Istituto alberghiero "Martini" di Montecatini Terme, nella sede del Castello Querceta. "Gli Open? Ce li abbiamo anche noi" è lo slogan lanciato sui social dalla scuola diretta da Riccardo Monti. Le attività di orientamento al Martini vengono gestite con cura e attenzione, con un lavoro di squadra che va avanti per settimane e viene coordinato dalla professoressa Serena Boni. Anche la comunicazione viene utilizzata, attraverso i social, come strumento fondamentale per diffondere in maniera capillare l’offerta formativa della scuola. Così, sabato scorso, una piccola schiera di studenti delle classi terze delle medie della provincia ha partecipato alle attività laboratoriali organizzate per coinvolgere i potenziali futuri iscritti. Pizze, focacce, cocktail, dolci, simulazione di attività di receptionist.

Gli Open del Martini si "giocano" infatti nei laboratori. Gli studenti di terza media interessati a conoscere l’offerta della scuola hanno preso parte concretamente, per una giornata, alle attività di cucina, pasticceria, sala e ricevimento insieme agli alunni del Martini, in un sistema di "peer to peer". E dato che la vita altro non è se non un grande teatro, hanno potuto fingere di essere chef, camerieri, pasticceri e addetti all’accoglienza.

Non solo: i bar erano aperti per consentire alle famiglie di provare cocktail e leccornie di ogni genere. Prossimo appuntamento sabato 14 dicembre al Castello Querceta dalle 14:30 alle 18:30, mentre venerdì 10 gennaio dalle 15:30 alle 19:30, nella sede di via Galilei, ci sarà un terzo evento che prevede anche l’organizzazione di un aperitivo. Ma gli Open del Martini non finiscono qui. Accesso libero per gli interessati dalle 9 alle 12:30 tutti i mercoledì, venerdì e sabato in Querceta mentre nelle giornate di lunedì, venerdì e sabato porte aperte in via Galilei.