Successo per l’incontro con Cardini

Pienone domenica pomeriggio nel salone Portoghesi dello stabilimento Tettuccio per l’incontro con Franco Cardini e Riccardo Nencini, ospiti della rassegna "Acqua in bocca ma non troppo". Cardini e Nencini si sono confrontati in un dibattito dal titolo "Europa e Islam: storia di un malinteso". Franco Cardini, saggista, medievista, docente universitario, nella sua lunga e proficua carriera ha insegnato nelle principali università del mondo come Parigi, Poitiers, Gottingen, Barcellona, Burlington, Turku, Sao Paulo, Amman, Gerusalemme. E’ fellow della Harvard University, docente di Italian History and Culture presso il Middelebury College, Vermont, Usa, ricercatore presso il Max Plamck Institut fur Geschichte di Gottingen. "E’ un onore - ha commentato Simona Peselli, direttore della rassegna Acqua in bocca ma non troppo - ricevere due illustri rappresentanti della cultura italiana come Cardini e Nencini. Non è la prima volta, in questi sette anni. Sono sempre stati presenti, regalando al nostro pubblico le anteprime di pubblicazioni e ricerche. Un ringraziamento speciale per la considerazione che ci hanno cordialmente saputo dimostrare anche questa volta". Riccardo Nencini ha sempre affiancato all’attività politica la scrittura di saggi e romanzi storici. Esperto di arte e storia medievale dal 2023 è Presidente del Gabinetto Vieusseux. "Le diverse ondate migratorie - sostiene Nencini - e l’emergere del fondamentalismo religioso hanno provocato nuove rotture. La domanda che dobbiamo farci è come sanare questa frattura per gettare le basi di una convivenza civile durevole".

Giovanna La Porta