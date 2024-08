Su rifiuti e autonomia differenziata. L’impegno del Pd: "Non slogan"

L’attività del Pd di Montale dopo la pausa estiva riprende oggi con un banchino nei pressi del mercato settimanale per la raccolta delle firme per il referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata. Il mese di settembre sarà dedicato anche al tesseramento mentre a ottobre sono previsti incontri sul tema dei rifiuti. Intanto la raccolta delle firme per il referendum continuerà anche nei primi due venerdì di mercato di settembre, il giorno 6 e il giorno 13, con un banchino nei pressi della fermata dell’autobus ai margini della piazza Giovanni XXIII occupata dei banchi degli ambulanti. Sempre sul tema dell’autonomia differenziata ci sarà un incontro al circolo Arci con il deputato del Pd Marco Sarracino, responsabile delle autonomie locali nella segreteria del partito e l’intervento di un costituzionalista. L’incontro è previsto in orario serale il giorno 19 o in un giorno alternativo per evitare la coincidenza con un’analoga iniziativa organizzata ad Agliana. "L’incontro sull’autonomia differenziata – spiega Valentina Meoni della segreteria del Pd di Montale – è per noi un’occasione per riaprire un confronto con le altre forze del centrosinistra, alle quali invieremo un formale invito a partecipare. Crediamo infatti che su temi come questo possa esserci una condivisione di posizioni". II tesseramento è previsto il 15 settembre al circolo Arci di via Martiri della Libertà. "Cerchiamo di rilanciare un rapporto diretto con le persone - dice il segretario del Pd di Montale Salvador Righi – e il mio auspicio è che ci possa essere un ritorno nel partito di quelle persone che negli ultimi anni erano rimaste deluse". Nel mese di ottobre il Pd di Montale intende organizzare degli incontri sulla tematica dei rifiuti "non limitata all’inceneritore ma nella sua globalità". "Affronteremo questo tema in modo costruttivo – assicura Righi – e approfondito per andare oltre gli slogan". Intanto nella segreteria del Pd di Montale si sono registrati recentemente due nuovi ingressi di Simona Becciani e Laura Cialfi. Gli altri componenti, insieme al segretario Righi, sono Valentina Meoni, Marco Bernardini, Francesco Cantalini, Loriano Lucchesi, Aldo Piantini, Adriano Borchi e Alessandro Galardini. Collabora per i temi culturali Gianni Garbesi, ha la funzione di tesoriere Piero Porcu.

Giacomo Bini