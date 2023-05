Studentessa molestata da un ottantenne

Avrebbe molestato verbalmente una studentessa mentre era intenta a studiare in biblioteca raccontandole, nei dettagli, la sua vita sessuale e insistendo anche di fronte al disagio della giovane. La Polizia di Stato ha denunciato un ottantenne pistoiese per molestie ai danni di una giovane studentessa. Nei giorni scorsi la ragazza si è recata negli uffici della questura di Pistoia, in via Pertini, per denunciare la molestia subita da parte dell’anziano mentre era intenta a studiare con alcuni amici negli spazi della biblioteca comunale San Giorgio, in via Pertini, a pochi passi dalla questura. L’uomo in questione, infatti, dopo aver iniziato con fare amichevole una conversazione con la vittima, sarebbe poi passato a raccontare con dovizia di dettagli la propria vita sessuale, facendo allusioni e riferimenti espliciti. L’anziano avrebbe insistito nel suo racconto, nonostante gli inviti ad allontanarsi, fintanto che non sono intervenuti alcuni compagni di studio della ragazza, visibilmente turbata, minacciando di chiamare le forze dell’ordine.

La denuncia presentata dalla studentessa, insieme alle testimonianze di alcune persone presenti, poi sentite dai poliziotti dell’Upgsp (Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico) della Questura di Pistoia, sono stati cruciali per l’individuazione del soggetto, inizialmente non scontata, in mancanza di foto e generalità. Gli agenti, per individuare il molestatore, hanno predisposto anche alcuni appostamenti. Grazie all’opera delle Volanti della Questura l’uomo è stato quindi individuato e denunciato alla procura.