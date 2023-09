Street food, karaoke, concerti e giochi Il Settembre Quarratino entra nel vivo

Street food, musica e ballo: da stasera venerdì 1 settembre fino a domenica 10, ogni sera anche in piazza della Vittoria a Quarrata l’animazione è di casa durante il mese della festa cittadina. Spazio al karaoke e giochi per i più piccini. Stand gastronomici e il bar Rolive che prepara le sue delizie. La sera musica live e dj set. Domani sera il concerto "Per te", in piazza Risorgimento, organizzato dal Comune di Quarrata con Noi per voi odv: verranno raccolti fondi per la ricerca contro il cancro, in ricordo di Francesco Bernardini, il musicista quarratino stroncato da un malore nel 2014, a 34 anni. Presenta Leonardo Galigani. In concerto Berna Band con Enzo Panichi, Goosebumps, l’Alba, Simone Vaccaro e Ragariddim.