Sport e solidarietà in campo. Le sfide al Pala Spadoni. Il Memorial "Il sorriso di Alice"

Un momento di tenerezza e solidarietà. Si terrà oggi al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano la terza edizione del Memorial Il sorriso di Alice, in ricordo della talentuosa pallavolista valdinievolina Alice Benvenuti, prematuramente scomparsa nel 2018 a causa di una terribile malattia. Nei suoi tre anni trascorsi a Borgo a Buggiano, Alice si era tolta molte soddisfazioni, dalla vittoria nel campionato Under 16 Territoriale all’ottimo cammino ai Regionali. In sua memoria si sfideranno le migliori rappresentative under 16 del territorio toscano: oltre alla B&N United (l’Under 16 composta dall’UPV Buggiano e dalla Nottolini Capannori), ci saranno le compagini di Pallavolo Montelupo, Castelfranco e VP Versilia.

Tutte le squadre verseranno una quota fissa alla Fondazione Alice Benvenuti Onlus, costituita dai familiari di Alice dopo la sua scomparsa. Fondazione che si occupa di aiutare e sostenere le famiglie dell’Ospedale pediatrico Meyer e seguire le giovani generazioni nel loro percorso di crescita e nella realizzazione delle proprie aspirazioni, con la speranza che il sorriso di Alice possa sempre illuminare i loro volti.

"Nelle prime due edizioni del torneo, nelle quali si sono uniti alto livello di gioco, pubblico numeroso e grande disponibilità delle società, ci auguriamo di poter accogliere al meglio altre realtà importanti come antipasto di un’eccellente stagione under 16", fanno sapere da casa-UPV Buggiano. Ricordiamo che anche quest’anno il torneo è patrocinato dal comune di Buggiano, con il fondamentale supporto dei Comitato Territoriale Appennino Toscano Fipav e Comitato Regionale Toscana Fipav.

L’obiettivo degli organizzatori è che pian piano la competizione coinvolga formazioni extra toscane per farle assumere rilievo nazionale, riuscendo a divulgare il nome e l’operato della Fondazione Alice Benvenuti che supporta le famiglie dei bambini del Meyer creando progetti, borse di studio e si occupa della sensibilizzazione della donazione del midollo osseo.

Gianluca Barni

