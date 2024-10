Sport e divertimento al parco. Ecco l’open day a Monteoliveto

Più di dieci discipline da scoprire, conoscere e, perché no, iniziare a praticare. Un pomeriggio, quello odierno dalle 15 alle 19:30, nel corso del quale il Parco di Monteuliveto sarà una vera e propria palestra a cielo aperto per tutti coloro che vorranno avvicinarsi allo sport. E’ ormai tutto pronto per la seconda edizione dell’Open Day dello Sport, un’iniziata lanciata lo scorso anno e che è stata prontamente replicata dopo il grande riscontro ottenuto. A tirare le fila dell’evento saranno l’associazione Asd Silvano Fedi, in collaborazione con l’APS Amici di Monteuliveto e il patrocinio del Coni. Saranno ben 13 gli sport presenti che ragazzi e ragazze potranno provare praticare seguiti da istruttori ed esperti: pallavolo, muay thai, brasilian jiu-jitsu, hockey su prato, rugby, scherma, pattinaggio, tennis, basket, danza, atletica leggera, sci di fondo, ginnastica artistica. Un’occasione importante per la città di Pistoia per mettere in mostra anche realtà meno conosciute, come sottolineato da Antonio Iadanza, vice presidente dell’Asd Silvano Fedi.

"Ancora oggi ci sono molti sport considerati minori o meno importanti i quali non vengono promossi in modo sufficiente. Ciò li rende poco conosciuti e anche poco appetibili agli occhi delle famiglie e dei bambini che vorrebbero avvicinarsi ad una nuova disciplina. L’obiettivo principale di questo open day è proprio quello di far conoscere tanti tipi di attività poco note ai cittadini pistoiesi".

Soddisfazione anche da parte di Andrea Capecchi, delegato provinciale della sezione Coni di Pistoia: "Dopo il Covid tanti ragazzi hanno perso la voglia di fare sport e lo spirito di interazione con amici e coetanei. Lo sport, attraverso i valori che è in grado di trasmettere, va incentivato e i giovani vanno aiutati. Un altro fondamentale aspetto è quello della cultura sportiva, che contribuisce a sviluppare appartenenza, amicizia e coesione, non solo durante l’attività fisica, ma soprattutto nella vita quotidiana. Ecco perchè per noi è così importante questa giornata, vogliamo che sia chiaro il messaggio che lo sport è una componente fondamentale della persona".

