Spettacolo dedicato a Madame Curie

Oggi alle 16 al Teatro Bolognini si terrà lo spettacolo "Vi racconto Madame Curie" con Gaia De Laurentiis e Riccardo Bàrbera, musiche eseguite al pianoforte da Laura Manzini. L’iniziativa fa parte del programma di eventi per la Giornata internazionale della donna realizzati dall’assessorato alla Politiche Culturali e dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pistoia. Lo spettacolo, scritto per l’anniversario dei novant’anni dalla morte della scienziata Marie Curie (1934-2024) e prodotto da Reggio iniziative culturali, è tratto dalla commedia "Le formidabili Curie" di Riccardo Bàrbera, vincitrice del Premio teatrale Calcante 2023 istituito dalla Siad (Società italiana autori drammatici). Marie Curie, doppio Nobel (per la Fisica nel 1903 e per la Chimica nel 1911), fu la prima donna a essere insignita del prestigioso riconoscimento.