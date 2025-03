Spal-Juventus domani al Bellucci

Domani, mercoledì 19 marzo, alle 15, alla stadio Bellucci, si giocherà la partita Spal-Juventus, per la sesta Viareggio Women’s Cup. Il direttore sportivo della squadra ferrarese è l’aglianese Mattia Martini che esprime la sua gioia nel portare la sua squadra nella sua città. "Sono felice per Agliana in primis – dice il direttore sportivo dell’Accademia Spal femminile –, una città come la nostra meritava di riscoprire il calcio femminile dopo lo scudetto 1994-1995 e la Coppa Italia 1996-1997. Il tutto sarà ancora più sentito in quanto sarò in campo con la Spal, squadra per cui opero e lavoro, contro un club storico del calcio italiano come la Juventus. Le premesse per un appuntamento importante e di palcoscenico per il nostro movimento vi sono tutte". Martini ricorda che la Spal femminile arriva da debuttante, consapevole di voler regalare questa esperienza a un gruppo U19 che sta intraprendendo un percorso costante di crescita: "Gli esiti degli incontri non dovranno per noi essere né motivo di ossessione, né motivo di giudizio immediato, in quanto la differenza con le competitors è notevole. La competizione ha avuto la fortuna di vedere la partecipazione di numerose giocatrici che attualmente stanno calcando il palcoscenico della serie A e stanno indossando la maglia dell’Italia. Certamente – conclude Martini – colei che oggi sta trovando più continuità in massima serie e sta dando maggiormente il proprio contributo alla sua compagine è Emma Severini della Fiorentina, classe 2003. Una calciatrice la cui presenza dà sempre un peso specifico all’undici iniziale viola". Martini, dopo esperienze con la Fiorentina Woman’s, Verona e Brescia, nel 2018 è entrato nell’Atletico Madrid Femenino e dal 2022 è passato alla direzione sportiva dell’Accademia Spal femminile.

