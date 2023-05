Spaccio di droga nel centro città: i carabinieri arrestano due pistoiesi

Pistoia, 12 maggio 2023 – Importante operazione portata a termine dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando provinciale di Pistoia conclusa alle prime luci dell’alba di giovedì quando hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 48enne e di un 23enne italiani, entrambi di Pistoia e parenti fra loro, per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso fra loro. Nell’occasione, i militari sono stati coadiuvati anche dalla Compagnia Carabinieri di Pistoia e dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze. Una indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pistoia, che è iniziata nel novembre scorso durante servizi sul territorio dedicati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, permettendo di localizzare le piazze di spaccio cittadine e identificare i due spacciatori e la loro fitta rete di acquirenti.

Sono stati infatti molto numerosi i servizi di controllo, osservazione e pedinamento compiuti dai militari del Nucleo una volta individuati i presunti responsabili grazie alle evidenze tecniche. In particolare è stato accertato che la base logistica dell’attività di spaccio era costituita da un garage adattato ad abitazione, occupato dal più giovane dei due uomini, che fungeva sia da ricovero che da magazzino. Nella mattinata di giovedì 11 maggio, pertanto, oltre all’arresto sono scattate anche le perquisizioni a carico dei due.

Prima di dare il via all’operazione, c’è stata una fitta opera di monitoraggio dalla quale è emerso, come «modus operandi» dei due uomini, di cambiare frequentemente dimora al fine di rendere più difficoltosa la propria individuazione. Nel corso delle perquisizioni, venivano rinvenute ingenti quantità di sostanza stupefacente, suddivisa in circa 4 kg di hashish, mezzo chilo di marijuana e 200 grammi di cocaina, in parte ancora confezionata in «panetti» e in parte già suddivisa in involucri destinati alla vendita, oltre a vario materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi e denaro contante per un totale di 1.600 euro. Inoltre, a seguito delle perquisizioni uno dei due arrestati veniva anche denunciato all’Autorità giudiziaria per detenzione abusiva di armi poiché trovato illegalmente in possesso di due pistole: una semiautomatica e un revolver, con relative munizioni. Al termine delle operazioni, i due italiani venivano trasferiti nel carcere di Santa Caterina in Brana, in attesa dell’interrogatorio di garanzia che sarà effettuato nei prossimi giorni.