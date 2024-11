Spacciava cocaina. Arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato, a Pistoia, in flagranza di reato, un cittadino marocchino di 37 anni, senza fissa dimora sul territorio italiano, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Pistoia, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, nell’ambito di mirati servizi di osservazione per la lotta allo spaccio di droghe, hanno notato movimenti sospetti dell’uomo riconducibili a un’attività di spaccio.

Per tale motivo gli agenti hanno concentrato la loro attenzione sugli spostamenti dell’uomo, intercettandolo in una via del centro intento a effettuare una cessione di sostanza stupefacente.

Gli agenti lo hanno fermato, invitandolo a scendere dall’autovettura per procedere al controllo. Alla vista dei poliziotti l’uomo si è barricato in macchina, partendo a tutta velocità tra le vie del centro cittadino. Ne è iniziato un inseguimento terminato poche centinaia di metri dopo, dove l’uomo è stato fermato e controllato.

Nascoste nell’autovettura aveva 7 dosi di cocaina, confezionate e pronte alla vendita, oltre a numerose banconote di piccolo taglio provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

L’uomo è stato accompagnato in Questura per le formalità di rito, al termine del quale il pubblico ministero ha disposto che venisse accompagnato in carcere.