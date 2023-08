"Sos anziani" Un supporto per l’estate

Anche quest’anno è attivo a Pistoia “Sos Estate”, il numero telefonico dedicato agli over 60 per ricevere sostegno, informazioni e assistenza nel periodo più caldo dell’anno. Fino al 31 agosto, dunque, è possibile contattare AnzianInforma allo 0573 505243, tutti i giorni della settimana, dalle 8 alle 20 per indicazioni e orientamento su attività, servizi e proposte di socializzazione presenti sul territorio dedicate alla terza età. “Sos Estate” è parte integrante di Socialmente, il progetto di socializzazione dedicato alla terza età del Comune di Pistoia in collaborazione con le associazioni Auser territoriale Pistoia, Anteas Pistoia, Misericordia Pistoia, Apd Pistoia Aps e Arci Comitato Provinciale di Pistoia.