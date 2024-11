Sorriso Pistoiese, ci pensa Pinzauti

Pistoiese

1

San Marino

0

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Accardi; Diodato (43’ st Cuomo), Basanisi (26’ st Grilli), Maldonado (35’ st Larhrib), Greselin, Maloku; Pinzauti (35’ st Balleello), Sparacello. A disp. Valentini, Lo Piano, Dibenedetto, Lollo, Paci. All. Villa.

SAN MARINO (3-5-2): Branduani; Tosi, Maggioli, Biguzzi; Mereghetti, Arcopinto (48’ st Muro), Haruna, Tourè (35’ st Altamura), Di Lauro (14’ st Giometti); Miglietta (35’ st Gennari), De Angelis. A disp. Rinaldini, Lazzari, Sensoli, Mambelli, Thioune. All. Biagioni.

Arbitro: Paccagnella di Bologna.

Marcatore: 22’ Pinzauti.

Note: ammoniti Polvani, Basanisi, Biguzzi, Mereghetti. Angoli 6-5. Recupero 1’, 4’.

Tre punti e una boccata d’ossigeno di vitale importanza per la Pistoiese, che di fronte al proprio pubblico batte il San Marino e porta a casa il quinto successo interno consecutivo. Il successo porta la firma di Pinzauti, che al 22’ del primo tempo decide la contesa con un diagonale potente e preciso che consente agli arancioni di accorciare a meno sette dalla vetta, grazie al pari per 0-0 tra Ravenna e Tau Altopascio nel big match di giornata. Quella offerta dalla Pistoiese è stata una prestazione positiva. Agli arancioni è mancato però il colpo del ko. L’Olandesina ha fallito diverse chance per il raddoppio che avrebbero messo in ghiaccio il match. Passando alla cronaca, nel primo tempo c’è da registrare il predominio della Pistoiese, che oltre al gol di Pinzauti va vicina alla rete con Maldonado e Greselin. Nella ripresa il copione non cambia: arancioni in controllo, San Marino ancora in difficoltà. Al 5’ Sparacello si divora il 2-0, mentre poco più tardi manca un rigore su Greselin, trattenuto nel cuore dell’area, ma non secondo il direttore di gara.

A dieci dal termine la palla del bis ce l’ha Maldonado su calcio di punizione, ma il portiere Branduani si supera salvando la sfera proprio sulla linea di porta (o forse anche oltre...). Fortunatamente per Villa e i suoi ragazzi gli assalti finali dei romagnoli non portano a niente e al triplice fischio la Pistoiese può festeggiare la vittoria.

Michele Flori