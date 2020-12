Abetone (Pistoia), 8 dicembre 2020 - Complice le nevicate che hanno interessato negli ultimi giorni la montagna pistoiese e in particolar modo il comprensorio sciistico dell’Abetone, era prevedibile che qualcuno avrebbe cercato di aggirare il dpcm in vigore per a sciare. Stamani in pieno centro di Abetone, i carabinieri hanno fermato e identificato un gruppo di ragazzi di Lucca, che stavano effettuando delle evoluzione sulla neve con lo snowboard e che non hanno saputo fornire altra giustificazione alla loro presenza sul posto se non che erano anni che non vi era una neve così bella all’Abetone e non potevano perdere l’occasione.

Poco dopo, sempre in pieno centro di Abetone, sono state fermati altri quattro giovani, provenienti dalla provincia di Firenze che hanno tentato di giustificare la loro presenza nella località sciistica perché dovevano acquistare indumenti sportivi presso i negozi locali: peccato che i ragazzi fossero già vestiti con tute da sci e che sul portabagagli avessero sci e tavole da snowboard pronti all’uso.

Le contravvenzioni ad entrambi i gruppi, provenienti da fuori provincia, ammontano ad un totale di quasi 4.000 euro.

Al proposito le forze dell'ordine ricordano che la Toscana è al momento classificata come zona arancione e al suo interno gli spostamenti sono limitati a livello comunale, se non per giustificati motivi di lavoro, salute o stretta necessita. I controlli posti in essere dai carabinieri – fa sapere l'Arma - proseguiranno nei prossimi giorni e diventeranno ancora più stringenti a ridosso delle festività natalizie.