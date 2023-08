Sopravvivere ad agosto Uffici pubblici e servizi vanno al rallentatore Raccolta Alia garantita

Ferragosto, la città ’chiude’ e si va in vacanza, anche solo per un giorno. Funziona così anche per i servizi? A giudicare da quanto comunicato dai vari enti operanti sul territorio verrebbe da dire proprio di sì. La stragrande maggioranza degli sportelli al pubblico risulta chiusa nella giornata di martedì 15 agosto. I servizi al cittadino, insomma, per l’iconica giornata di metà agosto sono da considerarsi sospesi e indisponibili almeno fino al giorno dopo, mercoledì 16 agosto. Partiamo dal Comune di Pistoia, che farà "ponte" a partire da oggi venerdì 11 agosto. Gli uffici comunali, infatti, rimarranno chiusi sabato 12, domenica 13, lunedì 14 e martedì 15 agosto compreso. L’attività degli uffici riprenderà con gli orari consueti a partire da mercoledì 16 agosto. Una chiusura, quella del 15 agosto, che si osserva anche negli uffici comunali del resto della provincia. Discorso diverso per la polizia municipale di Pistoia, che osserverà un solo giorno di chiusura al pubblico nella giornata di martedì 15 agosto, mentre lunedì 14 saranno garantiti comunque i servizi essenziali.

Bus cittadini fermi: a Pistoia il servizio risulterà sospeso durante la giornata di martedì 15 agosto, tranne la linea H per l’ospedale che tuttavia sarà attiva con orario ridotto. Chiusa anche la biglietteria di fronte alla stazione ferroviaria. Il call center, la App e il sito, invece, risulteranno sempre attivi, al netto dei malfunzionamenti al sito di questi giorni che nulla hanno a che fare con Ferragosto. Anche gli sportelli al pubblico di Publiacqua osserveranno una sospensione simile: uffici e centralini staccati martedì 15 agosto, a parte il numero verde per segnalazioni guasti (lo ricordiamo: 800 314 314) che rimarrà attivo 24 ore su 24, come di consueto.

Anche gli uffici delle Agenzie delle Entrate sul territorio provinciale risultano chiusi nella giornata di martedì 15 agosto, mentre lunedì 14 non risultano avvisi di chiusure straordinarie. Risultano, dunque, operative le sedi di Pistoia e Pescia, entrambe con orario di apertura dalle 8.30 fino alle 12.30.

Alia Servizi Ambientali conferma che la raccolta rifiuti, compreso il "porta a porta", proseguono regolarmente nei comuni del pistoiese durante tutto il mese. Solo per la giornata del 15 agosto sono previste variazioni ed eccezioni: non sarà attivo, ad esempio, il servizio di ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio. Inoltre, resteranno chiusi tutti gli ecocentri e non saranno attivi gli eco-furgoni dove previsti. A Massa e Cozzile, ad esempio, l’eco-furgone sarà sospeso e recuperato il martedì successivo, 22 agosto. Gli sportelli al pubblico saranno chiusi a Ferragosto, mentre risulteranno aperti nei giorni feriali del resto del mese con i consueti orari.

Francesco Storai