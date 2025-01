Sognando di volare in memoria di Giacomo

Da sabato 4 a lunedì 6 gennaio il foyer del teatro Moderno ospita la mostra di aeromodellismo "Sognare di volare" dedicata a Giacomo Di Napoli, con il patrocinio del Comune di Agliana. L’espositore è Camillo Saracinelli, aglianese ormai da tanti anni, ma nato a Grosseto, sede di un importante aeroporto militare della nostra Aeronautica. Camillo già da bambino era affascinato dagli aerei. Questo lo ha portato a conseguire, appena maggiorenne, il brevetto di pilota civile e ad arruolarsi, nel 1976, come pilota militare di elicottero nell’Aviazione dell’Esercito. Dopo il congedo nel 2009, ha conseguito la qualifica di Comandante come pilota elicotterista in campo civile, concludendo la carriera come tutor a favore di una nuova Compagnia molto affermata in Toscana. Lo scorso ottobre Saracinelli ha festeggiato i cinquant’anni di volo, tra militare e civile, continuando comunque a volare pur avendo lasciato il volo professionale. Camillo aveva sei anni quando ricevette dal padre un bellissimo modello di aereo americano che ancora oggi conserva e che è esposto in questa mostra, il suo numero uno. Il primo di una lunga serie che tutt’ora continua. Da quel momento infatti è cresciuto in lui anche l’hobby dell’aeromodellismo, legato alla passione per il volo che lo porta a costruire e verniciare modellini da scatole di montaggio, di cui vanta una collezione di circa settecento pezzi. Molti di questi modelli sono esposti nel foyer del Moderno e i visitatori possono quindi apprezzare uno spaccato della storia del volo, specialmente mirata alla nostra Aeronautica Militare ed al servizio antincendio e soccorso.

I modelli sono in varie scale di riduzione e rappresentano fedelmente colorazioni e araldica dei veri aeroplani. La parte del leone la fanno i modelli dell’F104. "Un aereo particolare e magnifico – spiega Saracinelli – che ho ammirato a Grosseto nel 1963 e che mi ha accompagnato in tutta la mia vita operativa, fino al suo ritiro nel 2004. In questa mostra – prosegue – si possono, inoltre, osservare vari equipaggiamenti di volo e divise che ho indossato durante il mio servizio. Mi preme sottolineare – conclude – che questo evento è dedicato a Giacomo Di Napoli, giovane pluripilota aglianese che ci ha lasciato, purtroppo, prematuramente. All’associazione che hanno fondato i suoi meravigliosi genitori andranno tutte le eventuali donazioni".

Saracinelli ringrazia il sindaco Luca Benesperi e tutto lo staff del teatro Moderno per aver reso possibile questa esposizione, nonché Andrea Civinini e Lorenzo Pugi per la indispensabile collaborazione nel fornire materiali e alcuni modelli esposti. Orario di apertura dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Sarà proiettato in continuo un filmato di quindici minuti che riassume in tre fasi salienti l’attività di volo di Saracinelli.

Piera Salvi