Sofia Quadrino torna in attività. L’ex Aglianese in prestito a Signa

Il ritorno allo sport. Dopo un’esperienza di studio all’estero, a Lisbona in Portogallo per un tirocinio in Neuroscienze, l’ex capitano del Volley Aglianese, la schiacciatrice Sofia Quadrino, è tornata a calcare i parquet. Non ad Agliana, bensì a Signa, vestendo la maglia del Volley Club Le Signe, squadra al quinto posto della classifica nel girone C del campionato di serie C. La quasi 26enne aglianese (festeggerà gli anni il prossimo 31 gennaio) ha riabbracciato il suo amato sport proprio lo scorso sabato, andando in panchina nella partita vinta 3-2 dalle Signe contro La Bulletta Volley, formazione di Castelnuovo Berardenga. Sarà in prestito alle Signe sino al prossimo giugno, poi rientrerà ad Agliana. "Le Signe avevano bisogno di una giocatrice, visti i gravi infortuni accusati, e ho risposto presente. A Signa ritrovo le ex compagne Linda Romanelli e Asia Bini e il tecnico Daniele Tonini, il vice allenatore della prima squadra che un tempo ebbi quale coach dell’Under 14 neroverde". "La soluzione-Le Signe mi consente anche di scrivere la tesi magistrale sul tirocinio appena svolto – confida –. È stata ottimale sia per me che per l’Aglianese". Ex allenatrice del giovanile, ha indossato i colori aglianesi per vent’anni. Uno dei volti belli dello sport.

Gianluca Barni