Sociale Investimenti per 81mila euro "Utili a potenziare i presidii diffusi"

"La Regione Toscana assegna le risorse del bando da 1,3 milioni rivolto ad investimenti per attività sociali o socio sanitari in tutti i territori della nostra regione", lo annuncia il consigliere regionale Pd Marco Niccolai. Per la provincia di Pistoia – nell’area pistoiese e in quella della Valdinievole – sono stati stanziati complessivamente 81.857 euro. "Risorse che andranno a finanziare progetti destinati a riqualificare o realizzare immobili, ad acquistare beni e attrezzature, per migliorare e incrementare i servizi sociosanitari – spiega –. Per la ristrutturazione della bottega della Società della Salute della Valdinievole sono stati assegnati 40mila euro: un contributo importante a sostegno di un intervento sui servizi dedicati al sostegno alle disabilità a Chiesina Uzzanese; ad Agliana per la manutenzione straordinaria della Casa delle Associazioni il bando della Regione stanzia 29mila euro; a Pistoia 9mila euro serviranno a finanziare interventi e beni per potenziare servizio sociale e punto di accesso; 3.857 euro sono state invece assegnate al progetto ‘Mettiamoci al sicuro’ nel comune di San Marcello Piteglio". A corredo delal buona notizia da parte di Niccolai il ringraziamento all’assessora al sociale Serena Spinelli per il lavoro che sta portando avanti.

red.pt.