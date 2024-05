Sequestri e sanzioni. Sicurezza sulle strade e lotta allo spaccio

Pistoia, 27 maggio 2024 - Serrati controlli sulle strade. Prevenzione, repressione dei reati e sicurezza. Così sette veicoli sono stati sequestrati per mancanza di copertura assicurativa e una patente è stata ritirata in quanto non conforme alle normative vigenti. Inoltre, sono stati elevati 25 verbali per varie violazioni al codice della strada con 50 punti decurtati dalle patenti. Questo è il risultato di una operazione di controllo del territorio svoltasi in località Arco di Serravalle, nei pressi della sommità del valico che separa la Piana pistoiese dalla Valdinievole. L’operazione è stata coordinata dalla polizia municipale di Serravalle Pistoiese di raccordo con la polizia provinciale e con un’unità cinofila della polizia municipale di Firenze, composta da 4 agenti e da 2 cani antidroga.

L’operazione si è svolta nell’ambito del protocollo firmato, alcune settimane fa, dal sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi e dal Prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina, tendente al contrasto delle dipendenze giovanili da alcool e droga. Questo protocollo ha consentito un apposito finanziamento di 12mila euro, da parte del Ministero degli Interni alla polizia municipale di Serravalle Pistoiese, destinato alla formazione dei propri agenti e all’acquisto di specifiche apparecchiature come gli occhiali “alcovista”, che simulano gli effetti dell’assunzione di alcool o di sostanze psicotrope, nonché di un drone che potrà meglio sorvegliare i luoghi maggiormente frequentati dai giovani.

Le squadre sabato scorso sono entrate in azione alle 7,30 e si è conclusa la sera alle 18,30. Al mattino, il blitz ad ampio spettro ha visto impiegata una pattuglia della polizia municipale di Serravalle, una della polizia provinciale e l’unità cinofila della polizia municipale di Firenze. Avvalendosi del supporto dei cani antidroga, è stato possibile controllare anche gli autobus di linea che transitano da Serravalle, controllandone i passeggeri. Sempre con l’ausilio dei cani antidroga, sono stati perlustrati i giardini pubblici di Ponte di Serravalle, abituale punto di ritrovo dei giovani della zona. Nel pomeriggio, l’operazione è stata portata a termine da due pattuglie della polizia municipale di Serravalle e da una pattuglia della polizia provinciale. In tutto, sono state 70 le persone identificate fra cui appunto molti passeggeri degli autobus di linea di Autolinee toscane.