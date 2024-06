Si parte il 4 luglio. Ecco tutto il programma

PISTOIA

Fortezza Santa Barbara, 4 luglio. Eccole le coordinate per lo start alla 43esima edizione del Pistoia Blues Festival 2024 che sarà aperta dal concerto dei Calexico, opening act Carlo Rizzolo con la sua blues band. Domenica 7 luglio sarà Tommaso Paradiso, ex leader dei The Giornalisti, a inagurare la serie dei concerti in Piazza Duomo.

Lunedì 8 luglio il festival continua con un gruppo geniale e inclassificabile come gli Elio e le Storie Tese, inseriti nella programmazione Storytellers. Sarà una serata unica quella dell’11 luglio quando sul palco saliranno Mario Biondi e Dee Dee Bridgewater con i loro rispettivi spettacoli (opening act Giulia Colzi, Deborah Mungai e Aldo Aldi).

Un altro grande doppio show si terrà venerdì 12 luglio con due grandi talenti della chitarra come Matteo Mancuso e Mark Lettieri (opening act: Blues & Jetta, Low Town e Will on Earth). Il festival si chiuderà sabato 13 luglio con due eventi in contemporanea: in Piazza Duomo si terrà il grande ritorno di Antonello Venditti (data sold out, come sold out fu anche nel 2019), mentre al Teatro Bolognini si esibirà Devon Allman con il suo ultimo progetto (opening act con il cantautore pistoiese Lorenzo Del Pero).

Extra di questo Blues tre eventi e spettacoli di richiamo nazionale, come il concerto della band britannica dei Blue (5 luglio), lo spettacolo Teenage Dream (6 luglio) e Paolo Crepet in solitaria in dialogo col pubblico (10 luglio) I biglietti per tutti gli spettacoli disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster, VivaTicket e punti vendita autorizzati.