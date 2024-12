Sì... Geniale! 2025: al via il concorso per scuole con premi per 40mila euro

E col 2025 faranno otto. Otto anni totalmente nelle mani - ma soprattutto nelle menti – di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze, nella convinzione che lo studio, l’applicazione e l’ingegno debbano trovare benzina per trasformarsi in idee utili alla collettività. Non ha più bisogno di presentazioni "Sì…Geniale!", mostra-concorso tra le iniziative di punta rivolte alle scuole di Fondazione Caript capace di intercettare l’attenzione e l’entusiasmo di migliaia di studenti che in primavera troveranno realizzazione concreta in progetti che andranno a riempire il cosiddetto "Giardino delle invenzioni", ovvero quel luogo (dal 2025 non più nel convento di San Domenico, diventato ‘troppo piccolo’ per tanta partecipazione) temporaneo brulicante allegria e creatività.

L’occasione per parlare di 2025 è la pubblicazione del bando di concorso (fondazionecaript.it, sezione ‘Bandi e concorsi’), con candidature aperte fino al 15 febbraio. Dunque è aperta la corsa alla nuova edizione rivolta come sempre a tutte le classi delle scuole pistoiesi, da quelle dell’infanzia alle superiori, messe alla prova per ideare e realizzare un prodotto d’ingegno.

Quattro le sezioni previste nell’ambito del concorso: "Libera fantasia e libera invenzione", "L’arte ha bisogno di te" in collaborazione con Fondazione Pistoia Musei, "A Gea per creare il futuro" in collaborazione con l’omonima società green di Fondazione Caript e infine "Robotica e intelligenza artificiale". I prodotti d’ingegno così realizzati saranno esposti al pubblico nella grande mostra a ingresso libero che quest’anno per la prima volta si troverà alla Cattedrale di via Pertini, dal 7 all’11 maggio prossimi, con proclamazione dei vincitori il giorno 10 maggio.

In palio ci sono premi per un totale di 40mila euro, così distribuiti: cinquemila euro ciascuno ai primi classificati di scuole d’infanzia, elementari, medie e superiori, duemilacinquecento euro ai secondi classificati di ogni grado e mille euro per le terze posizioni. Altri riconoscimenti andranno al miglior prodotto "Sì... Geniale!", all’invenzione più votata dai visitatori del Giardino delle invenzioni, che dunque avranno modo di esprimersi su quanto esposto in mostra, e ai primi classificati nelle varie sezioni del concorso.

I premi messi a disposizione dalla Fondazione dovranno essere utilizzati per arricchire l’offerta didattica delle scuole. "Negli anni Sì... Geniale! è cresciuto – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – fino a coinvolgere gran parte delle scuole del territorio. È un risultato che è stato possibile ottenere grazie al confronto e alla costante collaborazione con dirigenti scolastici e insegnanti, secondo un metodo di dialogo che contraddistinguerà sempre di più gli interventi della Fondazione. La cura dei ragazzi che vivono la scuola è la risorsa più importante per il futuro delle nostre comunità. ‘Sì... Geniale!’ propone un percorso che li rende protagonisti, stimolandone creatività, competenze e propensione al lavoro di squadra. Mettere alla prova queste capacità è un’importante opportunità di crescita culturale ed umana: ed è questo il risultato per noi più rilevante da raggiungere. Sono certo, dunque, che saranno tante le classi a rispondere alla proposta".