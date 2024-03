Si è spento. Sergio Innocenti maestro del legno

Si è spento nella sua abitazione di Quarrata nella tarda serata di giovedì 29 febbraio Sergio Innocenti. Era uno degli ormai ultimi rimasti fra i più stimati artigiani dei primi tempi del mobile nel territorio quarratino. Originario di Buriano, il prossimo 18 maggio avrebbe compiuto 82 anni. Sergio Innocenti era conosciuto per la sua grande maestria e creatività: con il legno riusciva a realizzare opere accurate e di alta qualità. A differenza di molti falegnami quarratini che operano nel settore degli imbottiti costruendo fusti per salotti, Innocenti faceva parte di quegli artigiani che si erano concentrati di preferenza sulla realizzazione di mobili.

Dalla fine degli anni Cinquanta, prima come dipendente e poi per molti anni in proprio, ha contribuito a riempire moltissime case italiane con camere, soggiorni, mobili da ingresso e altri articoli del settore, studiando in proprio anche la modellistica.

Al pari del lavoro, la sua dedizione era per la famiglia: oltre alla moglie Anna, l’amore della sua vita nei 58 anni di matrimonio, Sergio Innocenti lascia i due figli Desy e Roberto, il genero Gianluca, e i nipoti Diletta, Dalila e Clotilde. Per chi volesse dare l’ultimo saluto a Sergio, le esequie si svolgeranno oggi pomeriggio 2 marzo alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Quarrata.

