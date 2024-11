Si accede il grande Natale. Musica, luci e sorprese: "Sarà una meraviglia"

Il conto alla rovescia è iniziato. Ancora una manciata di ore e in città soffierà forte il vento del natale. Come? Luci, musica, attrazioni, creature fantastiche e divertimento. Domani apre Pistoia Città del Natale. Il programma è stato presentato ieri in consiglio regionale. Alle 17, in una piazza del Duomo animata con videomapping natalizie, il sindaco Alessandro Tomasi accenderà l’Albero di Natale. Ad allietare la festa ci saranno il concerto "I Grilli sotto l’albero" del coro I Grilli Cantanti diretto da Lucia Innocenti Caramelli, e il concerto "È magia il Natale" di Banda Zenzero e Tempo Futuro aps.

"Pistoia si illumina e si anima grazie alle tante proposte in calendario fino alla Befana, che arricchiscono le belle delle città. Sarà possibile camminare lentamente per le stare e le piazze cittadine per ritrovare quel senso di meraviglia, quello spirito di condivisione, quella voglia di stare insieme e di godere delle piccole cose che è parte del Natale", hanno spiegato Gabriele Sgueglia, assessore alle attività produttive, Benedetta Menichelli, assessore alla cultura, Alessandro Sabella, assessore alle tradizioni.

"Il Natale è tante cose tra cui un momento identitario importante per le nostre comunità – ha sottolineato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci –. È giusto che le amministrazioni comunali coltivino le nostre tradizioni valorizzando le attività commerciale del territorio come fa da anni il Comune di Pistoia".

Il pomeriggio sarà animato dal concerto dei Vocal Blue Trains (dalle 18), un gruppo vocale di 34 cantanti e musicisti che spazia tra gospel e moderne sonorità, dalla musica itinerante della Magicaboola Brass band (dalle 16), una delle migliori marching band italiane propone contaminazioni tra jazz, blues, ska, hip hop, funk. Ad accompagnare i cittadini e i turisti per le strade cittadine ci saranno le Farfalle luminose su trampoli, principesse e creature fantastiche (dalle 16) e Minnie, Paperino, Topolino e dei fantastici personaggi dei cartoons. Pronte anche le attrazioni natalizie. Nella Casa di Babbo Natale, allestita nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale, i più piccoli potranno fare un viaggio, attraverso paesaggi artici e boschi innevati, assistere a spettacoli, vedere gli Elfi al lavoro nel loro laboratorio, spedire la propria letterina nell’ufficio postale o consegnarla direttamente a Santa Claus.