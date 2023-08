Sfilano gli abiti da sposa da sogno Una serata di moda e beneficenza

Moda e solidarietà: l’evento pistoiese del prossimo settembre sarà griffato Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, sezione di Pistoia, presieduta da Daniela Morandi. Da un’idea di Elisabetta Branchetti, ecco "Sfilata sul pentagramma", organizzata da Aisla con la compartecipazione del Comune domenica 17 settembre a partire dalle 21 nel giardino di Palazzo Fabroni. L’ingresso sarà a offerta libera. Alcune modelle indosseranno una trentina di splendidi abiti da sposa, donati da Dante Tessuti di Prato, prima della chiusura della storica azienda, ad Aisla Pistoia, messi a disposizione di chi lo desidererà a partire dalla cifra di 400 euro. Il ricavato servirà a finanziare le attività della sezione pistoiese, in special modo la preziosa fisioterapia domiciliare, e i progetti di supporto di quella di Prato.

"Scegliere uno di questi abiti nuziali diventerà un atto d’amore: con una piccola donazione sarà possibile avere un vestito da sogno e la consapevolezza di aiutare coloro che sono affetti dalla terribile malattia", afferma Morandi. Ospite d’onore, Eki, il vincitore di "All Together Now – la musica è cambiata", il programma tv condotto da Michelle Hunziker ove è stato giudicato da cantanti quali Rita Pavone, J-Ax, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Tra i protagonisti della serata, le cantanti-modelle Giulia Colzi, Mirea Berti, Caterina Calieri, Sofia Orlandini e Rebecca Vestrini, le modelle Matilde Mucci, Virginia De Luca, Denise Luongo, Elisa Niccoli, Irene Barni, Martina Lucchesi, Sofia Giovannelli e Ilaria Signorini e la ballerina-modella Sara Frediani. Fra gli ospiti, il "campione dei campioni" di "Don’t forget the lyrics" Adriano Mariotti, la violinista Francesca Cavicchi, i cantanti Enrico Tonelli, Matteo De Angelis, Filippo Martelli, Lorenzo Petrescu e Michelangelo Fattori, i ballerini di Progetto Danza Toscana, Sabino e Chanel. "Grazie a Conad Nord Ovest, Arredamenti Macchini, Belinda Intimo, Vivai Massimo Bartolini e Carmela Hair Look quali sostenitori dell’iniziativa – asseriscono all’unisono gli organizzatori –, a Branchetti per la direzione artistica e conduzione, a Cecilia Ricciarelli direttrice del backstage, al fotografo Sandro Nerucci, a Federica Panconi, a Gaia, Martina ed Elena dello staff e al Comune di Pistoia".

Gianluca Barni