Servizio civile al passo con i tempi. Un aiuto per le pratiche digitali. I giovani faranno da guida sul web

"Un anno in Comune… con il servizio civile". Il bando era stato aperto, su indicazioni regionali, anche nel comune di Massa e Cozzile. Ed è stato attivato in questi giorni sotto forma di servizio digitale. "I giovani del servizio civile saranno a disposizione dei cittadini - spiega il sindaco Marzia Niccoli - per supportare in tutte le pratiche digitali: attivazione Spid, prenotazioni di visite e controlli medici, modifica del rettifico per le fasce sanitarie e molto altro ancora". Un altro valore aggiunto per il Comune.

Il servizio civile originale del comune di Massa e Cozzile ha anche il titolo digitale: "@CCEDO IN COMUNE. Sportelli al cittadino per facilitare i servizi sociosanitari online". Le attività previste sono molteplici: assistenza per l’attivazione della tessera sanitaria elettronica e la carta di identità elettronica; assistenza per l’attivazione della Tse e supporto al primo utilizzo; supporto al fascicolo sanitario elettronico; prenotazione di visite mediche e analisi del sangue. I volontari si occuperanno anche di promozione del servizio e supporto all’utilizzo dei sistemi di identità digitali, di supporto all’App Io e Pago Pa. Inoltre, di gestione su richiesta dei cittadini all’accesso e utilizzo delle piattaforme e degli specifici servizi online comunali.

I volontari saranno impegnati anche nello svolgimento di attività di facilitazione presso sportelli itineranti e decentrati sui servizi comunali digitali. Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi.

Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 507,30 euro. Sono oltre 50 i comuni toscani che hanno lanciato e realizzato questo bando che nasce per convertire e declinare in chiave moderna la figura dei volontari del servizio civile. In Valdinievole, oltre a Massa e Cozzile, troviamo Lamporecchio e Pieve a Nievole.

Giovanna La Porta