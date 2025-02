Serata per il Meyer per ricordare Leonardo

Una serata emozionante, dedicata con tutto il cuore al ricordo di Leonardo Michelozzi. Ma anche con il sorriso sulle labbra, per la leggerezza dello spettacolo offerto alla comunità. E’ stata infatti la compagnia di teatro amatoriale La Loggetta di Casini a voler fare la rappresentazione della commedia brillante in tre atti di Bruno Carbocci "La moglie bella", dentro la sala parrocchiale della frazione, per poter raccogliere un contributo che a nome di Leonardo andasse a sostegno dell’ospedale pediatrico Meyer.

Leonardo Michelozzi perse la vita a soli 22 anni nel novembre 2022 in un incidente mentre era in sella alla sua moto. Stava andando al lavoro al Centro ricerche e Attività industriali di Sant’Agostino dove faceva il disegnatore. Leonardo era un ragazzo tranquillo, sorridente e positivo, sempre circondato dagli amici sinceri che ancora oggi parlano di lui con l’affetto e il rimpianto di non averlo più accanto. Il suo ricordo è sempre presente fra tutti coloro che lo avevano conosciuto, per questo, oltre alle persone che erano tra gli spettatori alla rappresentazione teatrale, anche molte che non hanno potuto essere presenti hanno partecipato alla raccolta benefica. In totale sono stati raccolti 2325,00 euro, interamente devoluti alla Fondazione ospedale pediatrico Meyer Onlus.

"Desideriamo ringraziare la compagnia La Loggetta e tutti coloro che ne fanno parte per aver fatto questa rappresentazione per il nostro Leonardo – hanno detto commossi i genitori Henrich e Tiziana Michelozzi che insieme al nonno erano tra il pubblico – grazie alla regista Perla Caramelli, agli attori e alle attrici, agli scenografi, agli assistenti di scena e alle luci".

Niente di strano però in questo atto di altruismo: i componenti della compagnia La Loggetta, come si definiscono loro stessi, sono "un gruppo di amici che giocano a fare gli attori, con tanto impegno e passione, facciamo beneficenza divertendoci". Sempre in ricordo di Leonardo, l’istituto Fedi Fermi dove il giovane si era diplomato e in particolare il dipartimento di Meccanica e Meccatronica, con il contributo dei genitori Tiziana e Henric e di Roberto Calamai, ingegnere titolare dell’azienda dove lavorava, ha istituito già da due anni un concorso riservato alle classi quinte di quell’indirizzo per attribuire una borsa di studio a tre studenti meritevoli.

Daniela Gori