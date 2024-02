Serata d’autore dedicata a Lucio Battisti. E torna il "noir" con l’avvocato scrittore Mitresi

Doppio appuntamento al teatro Moderno di Agliana. Domani sera, venerdì 9, alle 21.30, per le ‘Serate d’autore’ dopo il precedente sold out, a grande richiesta sarà riproposto in caffetteria l’omaggio al grande Lucio Battisti. Un viaggio tra musica racconti e curiosità di questo immenso artista, con quindici brani suonati e raccontati da Francesco Pallone, Federico Meoni, Francesca Becheroni, Alessio D’Agostino e Alessandro Falconi. Sabato 10 invece, alle 21.15, nel foyer del teatro per gli ‘Incontri d’autore’ sarà presentato il secondo libro dell’avvocato Andrea Mitresi "L’ultima luna" (Pegasus Edition) dedicato alla sua mamma. Dialoga con l’autore il direttore artistico del Moderno, Carlo Coda. Interverranno Massimiliano Tesi (musicista), Umberto Ponzio (attore), Sandro Bardelli (disegnatore). Andrea Mitresi è avvocato penalista del foro di Pistoia e questo romanzo si articola tra difese difficili, sport, amori e misticismo. I protagonisti sono gli avvocati Nina De Luca e Matteo Falco da una parte, Kamal, un marocchino di religione islamica e Gioele, un blogger ebreo, dall’altra. Due uomini coinvolti, loro malgrado, in eventi che li porteranno verso una tragica fine. Nina difende Kamal ed è duramente criticata, in quanto donna che ha accettato di difendere un uomo imputato di reati gravi e aberranti ai danni di una donna. Ma lei ricorda che gli avvocati rappresentano la categoria che tutela i più deboli. Storie per dimostrare che è sempre il senso del diritto di difesa che deve prevalere in una società progressista e che, in ogni caso, nessuno potrà evitare il giudizio divino. Al Moderno era già stato presentato con successo anche il primo libro di Mitresi "Il caso Rocco"

