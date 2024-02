Scuole superiori. Il quadro degli iscritti. Prevalgono i tecnici poi licei e professionali

Il maggior numero di iscritti lo guadagna l’istituto tecnico Fedi-Fermi che raggiunge quota 272 studenti che entreranno a far parte della scuola dal prossimo settembre. Secondo in classifica l’istituto Pacini con 252 iscrizioni e terzo posto per il liceo Forteguerri con 246 nuovi studenti.

Si sono chiuse venerdì scorso le procedure di iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per tutti quei studenti che si apprestano a frequentare per la prima volta un nuovo ordine di scuola. I numeri potrebbero non essere ancora quelli definitivi, ma la tendenza è comunque chiara. A prevalere tra le preferenze degli studenti di terza media sono ancora una volta i tecnici seguiti dai licei. Crescono anche i professionali della città con 176 nuovi iscritti all’istituto Einaudi e 167 per il De Franceschi Pacinotti. Bene il liceo scientifico Savoia che sfiora i 200 nuovi studenti mentre il liceo artistico Petrocchi di Pistoia guadagna 119 iscritti a Pistoia e 46 a Quarrata.

Ma quali sono gli indirizzi che vanno per la maggiore? All’istituto Fedi-Fermi l’informatica e le telecomunicazioni spiccano il volo con ben 96 iscritti solo per questo indirizzo, segue la meccatronica e la meccanica, elettronica ed elettrotecnica, dietro chimica, materiali e biotecnologie e per finire con 28 iscrizioni l’indirizzo costruzioni ambiente e territorio. Al liceo Forteguerri, secondo per iscrizioni nel comune di Pistoia, è l’indirizzo scienze umane il più ricercato, a seguire l’economico sociale, poi il liceo classico e infine, il liceo musicale. Per la terza scuola sul podio, l’istituto Pacini, l’indirizzo amministrazione, finanza e marketing ha registrato il maggior numero di richieste, seguito dall’indirizzo linguistico, scienze applicate e per finire il turistico.

Sul fronte dei professionali all’istituto Einaudi boom di iscrizioni per i nuovi indirizzi odontotecnico e ottico, qualche unità in meno invece per l’indirizzo sanità e assistenza sociale. Al De Franceschi-Pacinotti è il benessere a vincere: siederanno dietro i banchi del primo anno ben 57 nuovi studenti. Per quanto riguarda il comparto agrario invece saranno 45 gli studenti del primo anno a partire dal prossimo settembre. Se diamo uno sguardo in Valdinievole è il liceo Salutati a guadagnare il maggior numero di richieste con 181 nuove iscrizioni. In questo caso i numeri più alti sono all’indirizzo sportivo del liceo scientifico.

Calano i numeri per la prima volta all’istituto alberghiero che mantiene comunque un numero di studenti superiore alle 150 unità. Insomma, per ora il calo delle nascite si riflette ancora poco sulle scuole di secondo grado ma la tendenza è chiara, tra qualche anno tutti gli istituti, a partire dall’infanzia, dovranno combattere contro il fenomeno.

Michela Monti