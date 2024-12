Scuola, risorse, decoro e turismo: "Tutto quello che è stato fatto"

Botta e risposta tra maggioranza e opposizione in consiglio comunale. Dopo la nota, piuttosto critica, diramata dal gruppo di minoranza guidato da Andrea Tonarelli, quello di maggioranza, che fa capo al sindaco Gabriele Bacci, risponde con decisione. "Scuola, risorse sul decoro, bando aree camper – scrive l’assessore Viola Mazzolini – ancora una volta esprimiamo disappunto per i toni del dibattito. Un consiglio caotico, fatto di continue mozioni d’ordine e richieste di applicazione del regolamento comunale per essere poi esso stesso criticato quando non soddisfaceva i tempi di risposta richiesti dall’opposizione". Partendo dalla scuola: "Siamo stati attaccati sulla scelta di aver finanziato, in accordo con i genitori – afferma Mazzolini – solo una parte del servizio di doposcuola di Abetone. Un’amministrazione non può sostituirsi ad altri enti e deve saper fare scelte difficili tenendo conto della sostenibilità dell’ente. Le tariffe per mensa e trasporto scolastico sono applicate in tutti i comuni e nonostante i costi e la gestione difficoltosa vantiamo tariffe in alcuni casi 4 volte inferiori. Investire sulle famiglie vuol dire anche migliorare l’ambiente in cui vivono creando una prospettiva futura". Sul decoro: "In campagna elettorale – si legge – ci siamo tutti spesi nel ribadire l’importanza del decoro e delle manutenzioni. La minoranza ha criticato la nostra scelta di finanziare interventi necessari da anni come: asfaltatura Melo Doganaccia e altre strade comunali, il piastronato della Piazza di Rivoreta e della Valbuia ad Abetone. La minoranza non ha accettato inoltre i 15.000 euro per il guard rail di via Selvi Vecchie. Dopo anni di danneggiamenti i responsabili non possono più essere chiamati in causa e quindi ci prendiamo in carico la sicurezza e il decoro della zona. I 7.000 euro (non 10.000 come erroneamente riportato dalla minoranza), per la caldaia a cippato del Museo dello sci, genereranno un risparmio e non sono un’aggiunta ai 3.000 stanziati a luglio, ma bensì un’integrazione per l’impossibilità di eseguire il lavoro in economia. Investire solo su grandi opere per tagliare nastri e finire sui giornali tralasciando il quotidiano non era e non è nei nostri programmi".

Infine il bando aree camper: "Abbiamo ribadito l’impossibilità di partecipare al bando per la zona della Pianaccina perché non titolari dell’area, il progetto nei cassetti comunali di cui parla la minoranza è una nota di dieci righe su un foglio bianco a firma di nessuno. E’ risaputo che non bastano pochi mesi per ottenere la concessione di un’area. Il bando finanzierebbe poi una parte irrisoria della spesa a confronto delle migliorie richieste che puntano ad aree camper fascia lusso. La spesa in carico al Comune – conclude – permetterebbe a quel punto interventi in autonomia su più aree".

Andrea Nannini