Scuola di teatro e di vita. Studenti-attori in scena. Temi di grande attualità . E il cuore nel recitare

PISTOIALa scuola è agli sgoccioli e per ogni anno che finisce, ecco un teatro che… inizia. Anche quest’anno il Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia torna ad essere il palcoscenico della rassegna "Studenti in scena", promossa dalla Fondazione Teatri di Pistoia, dal 14 al 30 maggio: protagonisti gli studenti-attori di tre scuole superiori pistoiesi, impegnati sotto la guida dei loro docenti o di operatori esterni, a mettere in scena gli spettacoli frutto del lavoro svolto con grande passione ed impegno durante l’anno scolastico all’interno dei laboratori teatrali nei singoli istituti.

La rassegna rappresenta la sezione finale dell’ultraventennale progetto di formazione e orientamento "A scuola di teatro" che Teatri di Pistoia ha curato anche quest’anno, tra spettacoli, laboratori e incontri con gli artisti, che hanno registrato un’ampia adesione da parte degli istituti. L’apertura è attesa per mercoledì 14 maggio (ore 21) con l’onere e l’onore di aprire il sipario affidato al gruppo teatrale "Le Martellate" del Liceo Scientifico Paritario Suore Mantellate di Pistoia con lo spettacolo "Pazzi, eppure liberi", liberamente tratto da "I fisici" di Friedrich Dürrenmatt, proposto nell’adattamento curato e diretto da Sara Lenzi e Ida Leporatti. In scena ritroveremo Giovanni Biagi, Ludovica Bolognini, Lapo Cannizzaro, Edoardo Castellani, Siria Chiesa, Chiara Cirasella, Edoardo Cirri, Matilde D’Auria, Caterina Giannini, Giulia Lico, Marsilio Paolo Marsili, Niccolò Natali, Tommaso Nativi, Giulio Spiti, Ilaria Spiti, Carolina Anna Tutueanu.

"Il testo – commentano le docenti – sorprende per la sua estrema attualità. I protagonisti, ricoverati in un’elegante clinica per malattie mentali, sono tre fisici la cui pazzia condurrà a gesti criminosi e all’intervento delle forze dell’ordine. Formalmente vicina al giallo poliziesco con tanto di omicidi, commissari e agenti segreti, l’opera si snoda tra battute caustiche e continui capovolgimenti dell’azione.Nel corso degli eventi il confine tra follia e responsabilità morale dello scienziato diverrà sempre più labile, fino all’ultimo colpo di scena. Originale metafora della condizione umana nell’era nucleare, la commedia congeda lo spettatore con un inquietante dilemma: sacrificarsi per salvare il mondo dalla distruzione oppure essere "distruttore di mondi", come affermò Oppenheimer a proposito del suo ruolo nella tragedia atomica?". La rassegna proseguirà con il Liceo Artistico Petrocchi di Quarrata martedì 20 maggio alle 21 e con la Compagnia dell’Incanto del Liceo Forteguerri di Pistoia, in collaborazione con Associazione Culturale Zona Teatro Libero Pistoia e Amici del giallo Pistoia, con "Yell(ow) it out", testo originale a cura degli studenti, regia Elisabetta Iozzelli in programma venerdì 30 maggio (ore 21).

I biglietti sono già in vendita al prezzo di 7 euro alla biglietteria del Teatro Manzoni (0573.991609/27112) aperta il martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 11 alle 15 e il sabato dalle 10 alle 13; vendite anche online su www.bigliettoveloce.it e la sera degli spettacoli direttamente al Piccolo Teatro Mauro Bolognini dalle 20.